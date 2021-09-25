شاهد صور فتاة "آيس كريم في جليم" بعد 29 عامًا من وقوفها أمام "الهضبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحل يوم الأربعاء المُقبل 25 سبتمبر، عازفة الإيقاع صابرين الحسامي، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، لتقدم عددًا من المقطوعات الفنية، وتكشف سر إطلاق اسم "صابرين دربكة" عليها.

ياسمين الحسامي لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم "آيس كريم في جليم"، وفيه قدمت مشهدين أمام "الهضبة" عمرو دياب، إذ قامت بدور فتاة الأحلام التي تعلق بها بعدما شاهدها تأكل الآيس كريم في الإسكندرية، وكان المشهد الأول ينظر إليها وأعطاها فقط القفاز الذي سقط من يدها، وفي المشهد الثاني حاول خلق حوارًا معها، إلا أنها رفضته، ووضعت الآيس كريم في وجهه.

ياسمين ظهرت أيضًا كموديل في فيديو كليب واحدة من أشهر أغاني عمرو، وهي "ضحكة عيون حبيبي".

جدير بالذكر أن الحلقة تشهد في فقرتها الأولى استضافة الفنانة هاجر أحمد، لتتحدث عن زواجها، وأعمالها الفنية.