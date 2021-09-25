الأربعاء.. هاجر أحمد ضيفة "معكم منى الشاذلي" على "CBC"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحل الفنانة هاجر أحمد ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تروي "هاجر" خلال الحلقة كواليس حفل زفافها، ورد فعلها على اهتمام الجمهور بخبر زواجها. كما تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها وكيف تقدم للزواج منها، فضلا عن كواليس حفل الزفاف والفستان الذي صممه زهير مراد.

في نفس السياق، تتطرق إلى بداياتها في عالم الفن، في ظل رفض أسرتها العمل في الوسط الفني، وانتقالها من مدينة طنطا إلى القاهرة من أجل بداية المشوار. كما تكشف سر المكالمة والنصيحة التي تلقتها من المخرج تامر محسن، الذي تعتبره أول من وضعها على بداية الطريق.