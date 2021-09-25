ريهام أيمن تحكي موقف لا تنساه.. تعرضت له بعد ولادتها بيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الشابة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، وطفلها رمزي، التُقطت بعد يوم واحد من وضعها ابنتها ليليا.

وحكت ريهام قصة موقف لا تنساه، قائلة: "الصورة دي من ٤ سنين تقريباً وكل لما بشوفها بتأثر أوي مش عارفة ليه، بس ده كان تاني يوم بعد ما ولدت ليليا، ورمزى كان سنة وشهرين وكان لسه آثار البنج موجود وكنت رايحة أشوف ليليا واطمن عليها وكان رمزى معايا ومحستش برجلي فجأة وأنا ماشية ووقعت".

وتابعت "وهو خاف أوي عليا وفضل يعيط وماسكني مش عايز يسيبني أبداً وشريف كان شبه شايلني عشان أعرف أقف واطمن رمزي إني كويسة، أنا بجد فاكرة اللحظات دي كأنها إمبارح وبحب الصورة دي أوي".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.