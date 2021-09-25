موعد عرض "للإيجار" لخالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الـ ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تشهد فعاليات الدورة الـ٣٧ بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عرض فيلم "للإيجار" للنجم خالد الصاوي، وذلك بعد رفعه من السينمات.

ويتم عرض الفيلم بالمهرجان يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ سبتمبر، بقاعة رويال ١، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنان خالد الصاوي، بجانب تكريمات لعدد من الفنانين.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعدد من الفنانين ضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال.

ويقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.