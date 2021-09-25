بعد حفل جرش.. نجوى كرم “ترند”

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم “الترند” بعدما أشعلت مسرح جرش أمس في الأردن.

وغنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة منها “ساحر قلوب”، “لشحد حبك” و”بغرامك مسلوبة”.

دخلت نجوى الترند في الأردن على موقع التواصل الإجتماعي بوسمين الأول بعنوان “نجوى كرم” والثاني ” نجوى كرم في جرش”، إذ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور من المهرجان.

وتحدثت نجوى عن الأمر مع متابعة، أعلمتها عنه في حسابها الخاص قائلة: “الملقى اللي عملتي بعبر عن محبتك اللي بعتيا مش اللي بتتملكيا، بشكرك عني وعن كل الفانز بالعالم”.