إيلون ماسك ينفصل عن مغنية البوب الكندية.. تفاصيل جديدة

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

قال الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إنه "انفصل" عن شريكته، مغنية البوب الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 أعوام.



وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركتي "سبايس إكس" و"تسلا"، موقع "Page six"، أنهما "لا يزالان يحبان بعضهما البعض، يريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبينهما علاقة طيبة".

ولم تعلق غرايمز بعد على حالة علاقتها مع ماسك.

وعن سبب انفصال إيلون ماسك عن زوجته غرايمز، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن "عملي مع "سبيس إكس" و"تسلا" يتطلب وجودي في تكساس بشكل أساسي أو السفر إلى الخارج، وعملها مركز في لوس أنجلوس.

ولم تعلق غرايمز بعد على علاقتها مع إيلون ماسك وانفصالهما.

وسبق لماسك وتزوج قبل لقائه غرايمز، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، والممثلة البريطانية تالولاه رايلي.

يذكر أن علاقة ماسك وغرايمز واسمها الحقيقي كلير إليس بوشيه، بدأت عام 2018، وأثمرت عن طفل اسمه X Æ A-Xii، ولد في مايو/آيار عام 2020.

وقال ماسك إن الزوجين ينويان الاستمرار في تربية طفلهما.

وأنهى مؤسس تيسلا ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، الأسبوع باعتباره أغنى شخص في العالم، متجاوزًا جيف بيزوس، بفضل أسهم صانع السيارات الكهربائية التي ارتفعت يوم الجمعة.

كان ماسك قد حصل على لقب أغنى رجل في العالم من بيزوس لأول مرة في أوائل يناير/كانون الثاني من هذا العام.

ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 2.75% لتصل إلى 774.39 دولارًا، مما دفع ثروة ماسك إلى كسب ما يصل إلى 4.6 مليار دولار يوم الجمعة وحده.

من ناحية أخرى، أنهت أسهم أمازون التداول في بورصة ناسداك بزيادة قدرها 0.28٪ فقط لتصل إلى 3425.52 دولار، حيث ارتفعت أسهم الشركة بالكاد في تداولات الجلسة السابقة.

أعطى الارتفاع الضئيل زيادة بقيمة 487 مليون دولار فقط لصافي ثروة بيزوس، وفقًا لحسابات فوربس.

تقدر فوربس ثروة ماسك بنحو 199.6 مليار دولار، أي بفارق قدره 400 مليون دولار فقط يفصله عن الوصول لنحو 200 مليار دولار.

بهذا يعد ماسك أغنى بنحو 900 مليون دولار فقط من بيزوس، الذي هبط إلى المركز الثاني في قائمة فوربس اللحظية للمليارديرات، بثروة صافية قدرها 198.7 مليار دولار اعتبارًا من إغلاق السوق في 24 سبتمبر/أيلول.