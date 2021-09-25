بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على عبادي الجوهر وأصيل هميم يغنيّان حب السعودية مغلقة

متابعة بتجــرد: تستمر الإحتفالات، على مسرح Jeddah Super Dome العريق، في جدّة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، برعاية هيئة الترفيه يترأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، ومن تنظيم الشركة العالمية بنش مارك Benchmark تحت شعار #هي_لنا_دار.

وبعد أن افتتحها الفنان حسين الجسمي، أحيى مساء أمس الجمعة الفنان عبادي الجوهر والفنانة أصيل هميم حفلاً جماهيرياً طربياً بامتياز.

وصلت الفنانة اصيل هميم الى جدة مساء الأربعاء للتحضير الى حفلها المنتظر، ومع وصولها تمنّت اصيل للشعب السعودي دوام الفرح والسعادة لأنهم فعلا شعب كريم ومعطاء ويستحقون السعادة التي تليق بهم، كما تمّنت من الله ان يعوّمهم بالأمن والسلام وهنأت المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً بمناسبة الاعياد الوطنية، وختمت كلمتها بكل عام وأنتم بألف ألف خير.

وكما جرت العادة ودعماً للمواهب السعودية الصاعدة، افتتح الحفل كل من العازفة السعودية الموهوبة نداء الترك على العود والموهوبة في تنسيق الأغاني دعاء الترك على DJ، ثم اعتلت الفنانة العراقية اصيل هميم المسرح على هتاف الجماهير، فوجّهت كلمة ترحيب للحضور، وعايدت الشعب السعودي وتمّنت لهم وللوطن دوام الفرح والسعادة وافتتحت وصلتها بأغنية وطنية للراحل طلال مداح “وطني الحبيب” هدية منها للجمهور بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

أما الفنان عبادي الجوهر فقد أطلّ بعد تنازلي ليحتفل مع الحضور في حب الوطن، حيث تجمهر عشّاق فنّه وصوته للإحتفال معه، فأتحف الحضور وأطربهم بباقة من أجمل أغانيه، وديو غنائي مع أصيل على العود تغنوا بها “من بعد مزح ولعب”.

في كل مرة تثبت شركة بنش مارك Benchmark العالمية، على أنها الأولى في تنظيم أقوى الحفلات وصنّاع البهجة والسعادة، تحت تشدّد والتزام التدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية المتعلقة بالتجمعات واحترام التباعد الإجتماعي، حرصاً على سلامة الجمهور.

الجدير بالذكر ان هذا هو الحفل الاخير لموسم حفلات صيف جدة والذي انتهى باحتفالات اليوم الوطني السعودي 91.