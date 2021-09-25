الموت يفجع شيري عادل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الحزن الشديد إنتابت النجمة شيري عادل بعد وفاة خالتها والتي كانت مقربة لها بشكل كبير.

وأعلنت شيري الخبر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحرصت على الدعاء لها، قائلة :” انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب”.

تابعت: «اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء».

يذكر أن شيري عادل شاركت في حلقة بعنوان “أمر شخصي” ضمن مسلسل “إلا أنا” الذي عرض مؤخراً، كما شاركت مصطفى قمر مؤخرا في مسلسل “فارس بلا جواز”.