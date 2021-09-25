شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يكرم يحيي الفخرانى وهالة فاخر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم حاكم الشارقة سموالشيخ سلطان بن محمد القاسمى، النجم القدير يحيي الفخرانى، والنجمة القديرة هالة فاخر، وذلك في احتفالية كبيرة نظرا لما قدماه من أعمال فنية للأطفال والصغار والرسالة التي احتوتها أعمالهما ، فضلا عن رسالتهما الفنية والأدوار الرائعة التي قدما من خلالها نموذجاً للفنان الذى يحترم جمهوره وفنه ووطنه والوطن العربى بشكل عام ، وذلك حسبما أكدت هالة فاخر لـ الخليج 365".





وشارك يحيي الفخرانى وهالة فاخر في بطولة مسلسل "نجيب زاهى زركس" وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أنوشكا، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ورامز أمير، وعدد من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى .

وعلى جانب آخر، تنتظر هالة فاخر عرض حكاية "عقبال عوضك" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل زى القمر" بطولة مى كساب، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، حيث تقدم هالة دور والدة مى كساب في أحداث المسلسل، الذى تدور أجداثه حول تأخر زواج الفتيات والغضوط التي تتعرض لها المرأة بسبب ذلك.