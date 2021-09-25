شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحيى ذكرى وفاة والده بدعاء وصورة من صندوق الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى وفاة والده الراحل خالد صالح، الذى توفى فى مثل هذا اليوم منذ 7 أعوام ماضية، وذلك بعد إجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته بقليل.

ونشر أحمد خالد صالح، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة لوالده ووالدته معًا، وعلق عليها: "اللهم ارحم واغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم.. اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيراً.. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.. وارفع اللهم درجاتهم واحشرنا واياهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واجمعني اللهم بهم علي خير يا رب".



الفنان الراحل خالد صالح وزوجته

وكان الراحل خالد صالح قبل وفاته قد كشف من خلال لقاء تليفزيونى، أنه يعانى من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما.

يذكر أن خالد صالح، تُوفي في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان، بعد عملية جراحية في القلب، وأقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة - آنذاك - فيما دُفن فى مقابر الإمام الشافعي، على طريق الأوتوستراد، وتلقت أسرته العزاء فى دار مناسبات مسجد عمر مكرم.



خالد صالح وزوجته

وجسد الفنان خالد صالح العديد من الأعمال الفنية أهما "القنصل" و"هى فوضى" و"الشيخ مصباح" وغيرها من الشخصيات الدرامية التى جسدها على شاشة السينما والتليفزيون، وعشنا معاها أحداثها الدرامية بحلوها ومرها، وصدقناها كما لو أنها شخص نعرفه فى الواقع، وهذا كان يعتبر سرا من أسرار إبداع صالح.