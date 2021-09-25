هبة مجدي ومحمد محسن يستقبلان مولودهما الثاني

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” محمد محسن ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن استقباله وزوجته الفنانة ” هبة مجدي ” لمولودهما الثاني منذ خمسة أيام .
فكتب محمد محسن في تغريدته : ” الحمد لله رب العالمين .. أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب وعقبال عندكم جميعا ” .
وتابع : ” وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني .. موسى محمد محسن .. 20 سبتمبر 2021 ” .
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