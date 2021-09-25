كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام احتفلت من خلالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى .
وكتبت ريهام حجاج في تعليقها على الصور : ” عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة .. شقيقتي الجميلة .. أحبك جدا روفي ” .
ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشار الكثير منهم في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بين ريهام حجاج وشقيقتها حتى ظن البعض أن الصور للفنانة المصرية نفسها .
فجاءت التعليقات مثل : ” فكرتها انتي ” و ” نسخة منك ” و ” شبهك اوي ” وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى .. والجمهور : ” نسخة منك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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