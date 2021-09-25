ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى .. والجمهور : ” نسخة منك “

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام احتفلت من خلالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى .

وكتبت ريهام حجاج في تعليقها على الصور : ” عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة .. شقيقتي الجميلة .. أحبك جدا روفي ” .

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشار الكثير منهم في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بين ريهام حجاج وشقيقتها حتى ظن البعض أن الصور للفنانة المصرية نفسها .

فجاءت التعليقات مثل : ” فكرتها انتي ” و ” نسخة منك ” و ” شبهك اوي ” وغيرها .