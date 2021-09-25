كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” شيري عادل ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة خالتها السيدة ” ماجدة عبد المنعم ” .
وتضمن المنشور صورة للفقيدة كتبت شيري عادل في تعليقها عليها : ” انتقلت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة ماجدة عبد المنعم .. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب ” .
وتابعت شيري في نعيها لخالتها : ” اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم آمين .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أرجو الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة ” شيري عادل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.