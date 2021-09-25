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كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حل الفنان ” أحمد السعدني ” ضيفا مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” في برنامجها ” لايف من الدوبلكس ” المذاع على قناة ” ON ” .
وخلال الفقرة الأولى من البرنامج تحدث أحمد السعدني بأنه لديه شقيقة واحدة تدعى ” ميريت ” وهو إسم فرعوني .
وكشف عن أسرته كانت ستسميه إسما فرعونيا أيضا وهو ” سمنكورع ” قبل تسميته بأحمد .. وعلق السعدني على ذلك ساخرا : ” كنت هتسمى إسم فرعوني .. كانوا هيسموني سمنكورع .. مفيش أسوأ من كده ” .
وأشار أحمد السعدني إلى أنه من مواليد 16 يوليو 1979 وتخرج من كلية التجارة .. ويرجع مسقط رأسه إلى منطقة المهندسين بالقاهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني يكشف عن ” إسم فرعوني غريب ” كان سيسمى به قبل تسميته بأحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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