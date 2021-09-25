أحمد السعدني يكشف عن ” إسم فرعوني غريب ” كان سيسمى به قبل تسميته بأحمد

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حل الفنان ” أحمد السعدني ” ضيفا مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” في برنامجها ” لايف من الدوبلكس ” المذاع على قناة ” ON ” .

وخلال الفقرة الأولى من البرنامج تحدث أحمد السعدني بأنه لديه شقيقة واحدة تدعى ” ميريت ” وهو إسم فرعوني .

وكشف عن أسرته كانت ستسميه إسما فرعونيا أيضا وهو ” سمنكورع ” قبل تسميته بأحمد .. وعلق السعدني على ذلك ساخرا : ” كنت هتسمى إسم فرعوني .. كانوا هيسموني سمنكورع .. مفيش أسوأ من كده ” .

وأشار أحمد السعدني إلى أنه من مواليد 16 يوليو 1979 وتخرج من كلية التجارة .. ويرجع مسقط رأسه إلى منطقة المهندسين بالقاهرة .