شايلها على كفوف الراحة.. حارس ريهانا يحملها تحت المظلة لحمايتها من المطر.. صور

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية ريهانا، كانت تعنى ما تقوله عندما غنت "'you can stand under my umbrella .. يمكنك الوقوف تحت مظلتى"، ففى ليلة ممطرة، نفذ الحارس الشخصى للمغنية البالغة من العمر 33 عامًا، تفاصيل كلمات أغنيتها حرفيًا، حيث شوهد الحارس وهو يحمل ريهانا التى اختبأت تحت "المظلة"، وذلك لإبقائها محمية من رذاذ مياه المطر فى مدينة نيويورك.



وفى تلك الأمسية ارتدت المغنية الفائزة بتسع جوائز جرامى، تنورة قصيرة أنيقة من Junya Watanabe فوق بنطلون مموه وحذاء بكعب عالي، وأكملت مجموعتها الرائعة بزوج من النظارات الشمسية ذات اللون الأحمر، وقلادة فضية وحقيبة يد منقوشة بالأبيض والأسود.



ويأتي ظهور ريهانا بعد أيام فقط من اعترافها بنجاحها في صناعة الموسيقى ، فضلاً عن علاماتها التجارية Fenty للأزياء والجمال، وأصبحت النجمة العالمية ريهانا، مؤخرا، أحدث مليارديرة في الوسط الفني، بعد ان حققت علامتها التجارية Fenty Beauty قيمة تسويقية ضخمة خلال الفترة الأخيرة، بعد اأ انطلقت عام 2017.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فوربس العالمية، فإن ثروة ريهانا وصلت الآن لـ 1.7 مليار دولار، مما يجعلها أغني مطربة في العالم، والثانية بعد أوبرا وينفري، ولم تكن الموسيقي هي السبب الرئيسي في ثروتها، ولكن علامتها التجارية العالمية Fenty Beauty هي السبب الرئيسي التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، وهي تمتلك نسبة 50% من قيمة الشركة بالإضافة إلى شركة الملابس الداخلية Savage x Fenty، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.

وتمتلك ريهانا المولودة في باربادوس، 101 مليون متابع على انستجرام و102.5 مليون على تويتر، مما سمح لها ببناء علامة تجارية عالمية، فهي أنجح رائدة أعمال في مجال التجميل.