شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحتفل باستقبال مولوده الثانى من هبة مجدى .. "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب محمد محسن عن استقباله مولودا ثانيا من زوجته الفنانة هبة مجدى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً : "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا"، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه بقوله : "وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى، موسى محمد محسن".



محمد محسن على تويتر

كما كتب تاريخ ميلاده معلناً أن زوجته أنجبت ابنهما موسى قبل 5 أيام، فى إشارة إلى تاريخ ميلاده "20 سبتمبر 2021".

وكان المطرب محمد محسن، احتفل خلال شهر يوليو من العام الجارى بعيد زواجه الخامس على الفنانة هبة مجدى، واستعاد ذكريات احتفالهما بهذه اللحظات على خشبة المسرح، ونشر محمد محسن صور احتفالهما أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة" مع النجم الكبير يحيي الفخرانى، وعلق على هذه الذكرى قائلاً: "عيد جوازنا أول يوم فى سنة 2016 كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومى أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة".



محسن وهبة مجدي

وأضاف محسن: "كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت للفرح لأننا كنا بنعرض يومياً، فكتبنا الكتاب بالنهار يوم 26 يوليو بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل"، واختتم: "عشان كدا 26 يوليو يوم عظيم ومميز فى حياتنا، كل سنة واحنا سوا ع الحلوة والمُرة".