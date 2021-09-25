شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد كاثرين زيتا جونز.. الأكثر جاذبية 3 مرات.. وصاحبة أجمل ابتسامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة كاترين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 52، بعدما سطرت اسمها كواحدة من أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بأعمال مميزة للغاية طوال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، عكست موهبتها في عالم التمثيل بجانب جمالها الخلاب الذى ساهم بتلك النجومية أيضاً، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أهم المعلومات عن النجمة الجميلة التي طالما تألقت بأعمال عديدة.



كاثرين زيتا جونز

صنفت الممثلة الشهيرة ثلاثة مرات في قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم، وأول تلك المرات كان عام 1995 من قبل المجلة البريطانية الشهيرة إف إتش إم، والتي رصدت أكثر النساء جاذبية استناداً لمعايير عديدة وبرفقة 250 حكماً اختاروا تلك النساء، كما لفتت ابتسامتها انتباه محبيها ممن لقبوها بصاحبة أجمل ابتسامة.



كاثرين زيتا

فازت كاثرين زيتا جونز بجوائز عديدة أبرزها تتويجها بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم Chicago عام 2002،وفي عام 2010، حصلت على جائزة توني لظهورها الأول على مسرح برودواي في A Little Night Music.



كاثرين ومايكل دوجلاس

ترتبط كاثرين زيتا جونز بعيداً عن الفن بحياة هادئة ومستقرة، شكلتها مع زوجها الممثل مايكل دوجلاس، طوال أكثر من 20 عام زواج جعلتهما يصبحا أصحاب أطول مسيرة زواج فى عالم هوليود، ولم يمنع فارق السن الكبير الذى يصل لربع قرن بين الثنائى نجاح تلك الزيجة.