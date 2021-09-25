شكرا لقرائتكم خبر عن Valentino تطرح سترات لدعم الملقحين ضد كورونا.. ليدى جاجا أول الحاصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح دار فالنتينو للأزياء، عددًا محدودًا من السترات بغطاء للرأس "هودى" بسعر 690 دولارا، ومطبوع عليها حرف V الذي يرمز لعلامتها التجارية وتحته كلمة فاكسينيتد "تم تلقيحه"، التى تبدأ بالحرف نفسه فى اللغة الإنجليزية، وذلك بهدف دعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.



سترة فالنتينو



ليدي جاجا

ومن المقرر أن تذهب إيرادات البيع إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، والسترة سوداء اللون مكتوب عليها "فاكسينيتد" باللون الأحمر على الصدر، ابتكرتها في البداية شركة صغيرة في لوس انجلوس اسمها كلوني دون أن تعلم دار الأزياء الإيطالية بشأنها.

وقالت فالنتينو، في بيان، إنه "عندما علم بيير باولو بتشولى مصمم الدار بشأن المبادرة، قرر شراء القطع الخمس الأولى التي تم صنعها وإهدائها إلى أصدقائه ومنهم ليدى جاجا".

ثم قرر إنتاج سلسلة من السترات تطرح للبيع عبر الموقع الإلكتروني لـ"فالنتينو"، بدءًا من 23 سبتمبر الجارى، وستخصص الإيرادات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لدعم عملها مع آلية "كوفاكس" التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات وحصول البلدان الأكثر فقرا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال بيتشولى، "التطعيم أصبح أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الجائحة العالمية، كما أنه رمز لاحترام الآخرين والمسؤولية الاجتماعية".