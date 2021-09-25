تفاصيل افتتاح "القومي للمسرح المصري".. سهر الصايغ تقدم الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم الاثنين 27 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، ويشهد الحفل تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

يخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية الفنان حمزة العيلي والتقديم للفنانة سهر الصايغ، وفي بيان صحفي صادر عن المهرجان، قال المخرج: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم "الكاتب المسرحي المصري" ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.

وأوضح "إمام" أيضا أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية، تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة، وهم: اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم ابنتيهما دُنيا وإيمي سمير غانم، لاستلام التكريم، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامي مغاوري، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية "الكاتب المصري" ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس .

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشر، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبدالغفور، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.