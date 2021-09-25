حفل الافتتاح.. مهرجان الإسكندرية يحتفي بمرور ١٢٥ عاما على أول عرض سينمائي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال ٣٧ هذا العام، استعراض غنائي فكرة وإخراج محمد مرسي.

ويأتي هذا الاستعراض الغنائي، احتفالا بمرور ١٢٥ عاما على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر، أقيم بالإسكندرية في مقهى "طوسون" يوم ٥ نوفمبر ١٨٩٦.

وينطلق اليوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.