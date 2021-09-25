شيري عادل تعلن وفاة خالتها وتطلب من الجمهور الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

أعلنت الفنانة شيري عادل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر وفاة خالتها "ماجدة"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسيوك".

ونشرت شيري صورة للراحلة، معلقة "انتقلت الى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبدالمنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب".

وتابعت "اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين، ​​إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شيري عُرض لها مؤخرا في دور العرض السينمائي فيلم للإيجار، بمشاركة خالد الصاوي ومحمد سلام، وكان آخر أعمالها في التليفزيون حكاية "أمر شخصي" من مسلسل إلا أنا، بطولة نهال عنبر وميدو عادل وإيهاب فهمي.