شريهان : ” فخورة بك يا إبن قلبي “

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 01:05 مساءً - حرصت الفنانة ” شريهان ” على تهنئة الشاعر ” أيمن بهجت قمر ” على أول أعمال شركته ” ABK Media Production ” لتلوين الأبيض والأسود .
فكتبت شريهان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” كالعادة فخورة بك يا أيمن يا إبن قلبي وروح وامتداد مبدعي بهجت قمر ” .
ليرد أيمن بهجت قمر عليها قائلا : ” ساعات كده ربنا بيطبطب عليك وبيبعت لك هدايا .. الكلمتين دول أجمل هدية والله وجايين في وقتهم من أجدع ست في الدنيا ” .
يذكر أن الشاعر أيمن بهجت قمر كان قد أعلن عن أول أعمال شركته وهو فيلم وثائقي عن زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر بطريقة تلوين الأبيض والأسود والمقرر إذاعته على القناة الأولى السعودية .
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