أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها على متن يخت

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 01:05 مساءً - احتفلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بعيد ميلاد زوجها ” مبارك الهاجري ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
حيث نشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها خلال تواجدهما على متن يخت وظهرت وهي تجلس بجانبه وتضع يدها على كتفه .
وكتبت الفنانة الإماراتية في تعليقها على الصورة مهنئة مبارك الهاجري بعيد ميلاده : ” كل عام وأنت أطيب وأطهر وأجمل شيء عرفته ” .
وتابعت : ” كل عام وأنت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وأبو عيالي وظهري .. كل عام واحنا مع بعض طول العمر .. كل عام وأنت بخير حبيبي مبارك .. أحبك ” .
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