بعد حفلها الأسطوري في جرش.. نجوى كرم لجمهورها: “هيدا نجاحكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن شعورها بالسعادة بعد لقاء جمهورها في حفلها الذي أقيم أمس الأول على مسرح “مهرجان جرش للثقافة والفنون” في نسخته الـ35، وذلك عبر “تويتر”.

وغرّدت نجوى كرم عبر صفحتها في “تويتر” قائلةً: “عبالي صبحكن بالخير وإشكركن على كل حماسكن، النجاح بجرش هيدا نجاحكن، بحبكن”.

وكانت نجوى كرم افتتحت حفلها في مهرجان جرش بكلمة مؤثرة جدًا إذ قالت: “مع كل دقة قلب الليلة على هيدا المسرح بحمل فيا ذكريات يللي كنت فيا معكن اليوم”.

وتغنت نجوى خلال الحفل بموال للأردن من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وقدّمت أغنية “جايي يا جرش جايي” التاريخية، وأيضا أرشيف بداياتها كان حاضرًا في الحفل ونذكر من الأغنيات التي صدح صوتها بها: “دمعة حلوة”، و”خلي كتفك على كتفي”، و”بغرامك مسلوبة”، و”انا ما فيي”، “ومغرومة”، وغيرها كما غنت جديدها “مغرومة ٢” وساحر قلوب” بتفاعل كبير.

الجدير ذكره أن مدير مهرجان جرش ايمن سماوي قدّمت لنجوى كرم في نهاية السهرة التاريخية درعًا تكريميًا تقديرًا لنجاح حفلها.