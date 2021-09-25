مشبِّهاً نفسه به.. باسم يوسف يستعيد ذكرياته مع جون ستيوارت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف ذكرياته مع الإعلامي الأميركي المعروف جون ستيوارت، من خلال نشر مجموعة صورٍ لهما عبر حسابه في “انستغرام”.

وعلّق باسم يوسف، الموجود في نيويورك، على تلك الصور بشكلٍ طريف فقال: “بعد تسع سنوات ولحيتين”، متابعاً: “عندما يسألني الناس ما هو أهم ما يُميِّز مسيرتي؛ يكون الجواب دائماً عندما زار جون ستيوارت عرضي وأصبح ضيفي في القاهرة”.

وتابع باسم، متحدثاً عن ذكرياته مع جون ستيوارت خلال 9 سنوات، فعقّب: “قبل حضوره عرض برنامجي بعام كنتُ ضيفاً في برنامجه، أخبرته أنني سأجعلكَ فخوراً، وبعد عام من قدومه إلى مسرحي في أول عرض كوميدي مباشر للجمهور في وقتٍ متأخر من الليل في العالم العربي”.

ومضى قائلاً: “كنتُ سعيداً جداً لدعوتي مرة أخرى في برنامجه الجديد على Apple TV + “The Problem with Jon Stewart ” وها أنا لديَّ لحية مثله، وأُقدِّم في الولايات المتحدة الكوميديا بلغتي الثانية”. وأضاف: “في أقل من ثلاث سنوات كنتُ أُقدِّم في أحد أشهر نوادي الكوميديا في نيويورك: كارولينز في برودواي، بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى في نيوجيرسي، كونيتيكت، تاكوما، إيرفين وسان خوسيه”.

وجمعت الصور باسم يوسف وجون ستيوارت فى مصر ونيويورك، وأيضاً نجل باسم يوسف وجون ستيوارت يُلاعبه ليُعبِّر عن عمق العلاقات بينهما، وحرصا على الظهور فى بعض الصور بملامحٍ كوميدية كما يُحبِّهما الجمهور، وتفاعل المتابعون مع الصور، وعبَّروا عن فخرهم بباسم يوسف، وحبهم له وحبهم لجون ستيوارت أيضاً.

جدير بالذكر أنّ آخر عروض باسم يوسف الكوميدية هو “ستاند آب” كوميدي باللغة الإنجليزية، وتم عرضه فى 12 سبتمبر الجاري، في ادمونتون.