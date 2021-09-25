نضال الشافعي يخرج من المستشفى بعد استقرار حالته الصحيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج الفنان نضال الشافعي أخيراً من المستشفى، بعد أن أكّد الأطباء استقرار حالته الصحية، ومن المقرر أن يستمر في تلقّي العلاج والمتابعة خلال الفترة الحالية بالمنزل.

ومنذ أكثر من شهر، كان قد تعرّض إلى أزمة صحية، حيث أصيب بانفجار في القولون أثناء تصوير فيلمه “مينى بار”، وتم نقله لأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين لإجراء عملية جراحية.

وأوضحت زوجته هند محمد علي، في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية المحور: “تعرّض نضال إلى ضغط عصبي كان كبيراً للغاية، الأمر الذي أدّى إلى مرحلة غير جيدة، وأجريت أشعة وتحاليل له حتى تحوّل للجراحة وإجراء عملية دقيقة، وكان قد دخل في بداية تسمم في الدم لكن تم إنقاذه بحمد الله، وحالته كانت بين الحياة والموت”.

وتابعت: “ضغطوا عليه جداً، وأخذ الموضوع على أعصابه وهو لا يعرف أن يخرج انفعاله على أحد أو يقول أي كلمة تضايق أحداً، وخرج من الاستوديو وحدث انفجار جزئي في القولون”.

وأضافت: “كان يعاني من مرض جيوب القولون، وهو مرض موجود عند كثيرين كعيب خِلقي، والإنسان يعيش به مدى الحياة”.

وختمت: “بسبب انفعاله، انتفخ القولون وواحد من هذه الجيوب انفجر، بعدها حدث انفجار جزئي في القولون”.

وشارك الشافعي في رمضان الماضي بمسلسلين، هما “هجمة مرتدة” مع أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، خالد أنور، ومايان السيد، إضافة إلى مشاركته في “الاختيار 2” مع أحمد مكي، وكريم عبدالعزيز.