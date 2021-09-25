شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يحيى ذكرى وفاة خالد صالح بصورة: الله يرحم الأخ وشريك رحلة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى السابعة لوفاة النجم خالد صالح، الذى توفى عن عمر يناهز الـ50 عامًا، وذلك بعد إجراء عملية تغيير لصمام القلب قبل وفاته.

ومن المعلوم أن هناك صداقة كانت تجمع بين الفنان خالد صالح، وخالد الصاوى، والذى يحرص دائمًا على إحياء ذكرى وفاة صديقه بإعادة نشر صور تجمعهما معًا عبر حسابه على "فيس بوك".



خالد الصاوى

وفى هذا العام، أعاد خالد الصاوى، صورة سبق ونشرها قبل 4 أعوام، والتى تجمعه برفيق عمره خالد صالح، وكتب فى تعليقه عليها، "في ذكراه العطرة نسأل الله العلي القدير أن يرحم شريك رحلة العمر والأخ الذي لم تلده أمي المرحوم الحبيب".



خالد الصاوى وخالد صالح

وكان الراحل خالد صالح قبل وفاته قد كشف من خلال لقاء تلفزيوني له قبل رحيله، بأنه يعاني من مشاكل في القلب منذ الصغر وأجرى عملية في قلبه وهو يبلغ من العمر 35 عاما.

يذكر أن خالد صالح، تُوفي في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان، بعد عملية جراحية في القلب، وأقيمت صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة - آنذاك - فيما دُفن فى مقابر الإمام الشافعي، على طريق الأوتوستراد، وتلقت أسرته العزاء فى دار مناسبات مسجد عمر مكرم.

وجسد الفنان خالد صالح العديد من الاعمال الفنية أهما "القنصل" و"حاتم" و"الشيخ مصباح" وغيرها من الشخصيات الدرامية التى جسدها على شاشة السينما والتليفزيون، وعشنا معاها أحداثها الدرامية بحلوها ومرها، وصدقناها كما لو أنها شخص نعرفه فى الواقع، وهذا كان يعتبر سرا من أسرار إبداع صالح.