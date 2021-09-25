شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ارتداء ياسمينا العلواني الحجاب .. وضعت صورا قديمة بحثا عن التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، أمس الجمعة، ارتداءها الحجاب، ونشرت صورة لها بالحجاب عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

ولكن الصور التي ظهرت بها ياسمينا بالحجاب، صور قديمة وظهرت بها من قبل و يعود تاريخها إلى عيد الأضحى الماضى، وتحديدا يوم 20 يوليو، حيث شاركت ياسمينا صورا من جلسة تصوير ترتدى فيها الحجاب مقدمة التهنئة للمتابعين بالعيد.





ياسمينا العلواني بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "اراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر ان آخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.