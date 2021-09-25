شكرا لقرائتكم خبر عن ‎كابتن ماجد وماوكلى وسلاح النينجا هدية طارق العربى طرقان لجمهور الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للمغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة أبنائه محمد، ديما وتالا بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك فى الثامنة مساء السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على مسرح النافورة.

ومن المقرر أن يقدم الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه فى الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية التى يسترجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.

جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من أهم رواد أغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من أغزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من ١٥٠٠ لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى ارجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى.