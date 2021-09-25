شكرا لقرائتكم خبر عن فركش .. كريم محمود عبد العزيز ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح فيلمه "موسى" بدور العرض، عمل النجم كريم محمود عبد العزيز بجد على تصوير فيلمه الجديد "من أجل زيكو" حتى انتهي من تصويره، أمس الجمعة، حيث كشف كريم عن صورة من أحد مشاهد الفيلم التى ظهر فيها وهو يقود سيارة وينظر للمرآة الجانبية أثناء تجوله فى شوارع وسط البلد، وعلق كريم على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، فركش.. من أجل زيكو" .



كريم محمود عبد العزيز ينتهي من تصوير فيلم من أجل زيكو



تدوينه كريم محمود عبد العزيز

الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيداً عن الأكشن والحركة، "من أجل زيكو"، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.