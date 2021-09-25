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تامر حسنى يتألق فى حفل تخرج كلية آداب جامعة الاسكندرية أمس.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  تألق النجم تامر حسنى أمس أثناء إحياء حفل تخرج كلية آداب جامعة إسكندرية، والذى شهد تواجدا مكثفا لجمهور تامر ممن تفاعلوا معه بطريقة كبيرة على مجموعة من أجمل أغانيه وأحدثها مثل "صعبة" وغيرها من الأغاني الذى تفاعل بها تامر مع جمهوره لأكثر من ساعتين  وسط سعادة جمهوره.

 

تامر حسنى بالحفل
تامر حسنى بالحفل

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

 

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تامر حسنى

 

تامر حسنى أثناء الحفل
تامر حسنى أثناء الحفل

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

تامر حسنى فى الحفل1
تامر حسنى فى الحفل

 

تامر حسنى2
تامر حسنى

وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.

النجم تامر حسنى
النجم تامر حسنى

 

 

تامر حسنى1
تامر حسنى

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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