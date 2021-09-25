شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق فى حفل تخرج كلية آداب جامعة الاسكندرية أمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم تامر حسنى أمس أثناء إحياء حفل تخرج كلية آداب جامعة إسكندرية، والذى شهد تواجدا مكثفا لجمهور تامر ممن تفاعلوا معه بطريقة كبيرة على مجموعة من أجمل أغانيه وأحدثها مثل "صعبة" وغيرها من الأغاني الذى تفاعل بها تامر مع جمهوره لأكثر من ساعتين وسط سعادة جمهوره.



تامر حسنى بالحفل

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



تامر حسنى



تامر حسنى أثناء الحفل

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.



تامر حسنى فى الحفل



تامر حسنى

وطرح النجم تامر حسنى، أحدث أغنياته بعنوان "صعبة"، وحققت على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسنى.



النجم تامر حسنى