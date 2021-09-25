شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة شيرى عادل.. والفنانة تدعو: اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شيرى عادل، عن وفاة خالتها، حيث نشرت شيرى صورة لخالتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتكشف عن خبر الوفاة، معلقة على الصورة: "انتقلت إلى رحمة الله، خالتى الحبيبة ماجدة عبد المنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب".



شيري عادل

واختتمت دعائها، "اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين ​​​إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء".

وعلى جانب آخر، تواصل الفنانة شيرى عادل تصوير مشاهدها فى مسلسل "أيام وبنعيشها"، حيث تتقاسم بطولته مع الفنانة حورية فرغلى، وذلك بالعاصمة اللبنانية بيروت، وانتهت من نصف أحداث دورها بالعمل، وتجسد فيه شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى فى مشوارها الفنى.

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيرى عادل، حورية فرغلي، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبي للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

وشاركت شيرى عادل كضيف شرف فى فيلم "للإيجار" طرح مؤخرا فى دور العرض، والعمل بطولة خالد الصاوى، ومحمد سلام، وعصام السقا، وياسر الطوبجى، وهايدى رفعت، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداثه عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بالإسكندرية ويعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة.

وكان آخر أعمال شيرى عادل فى الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.