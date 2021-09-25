شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف بطريقة كلاسيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة نيللى كريم، بعيد ميلاد ابنها يوسف، وهو ابنها من زوجها الأول، وكشفت نيللى عن الاحتفال الذي فضلت أن يكون على الطريقة الكلاسيكية، حيث نشرت صورتين وهي تحمل يوسف وهو طفل رضيع مع موسيقي عيد الميلاد، ولم تعلق على الصور واكتفت بالإشارة إلى اسمه، وفى المقابل، نشر يوسف عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة صور أخرى من ذكرياته مع والدته، وبعضها من مشاركتها له فى حفل تخرجه.



نيللى كريم تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف



نيللى كريم في صورة مع ابنها يوسف وهو طفل رضيع



نيللى كريم وابنها يوسف فى صورة من حفل تخرجه



يوسف يقبل رأس والدته

ويوسف صبري ابن نيللى كريم من زوجها الأول والتي انجبت منه ابنها كريم ايضا، والفنانة لديها بنتان من زوجها الثاني هاني أبو النجاة وهما سيليا وكندة.

من ناحية أخرى، تحل النجمة نيللى كريم ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية مني الشاذلي على قناة cbc ، بصحبة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك في أول ظهور تليفزيوني لهما بعد الزواج، كما سيكون برفقتهما شقيق هشام ، المغني رامي عاشور.

رامي وهشام عاشور في برنامج معكم

نيللى كريم ترقص برفقة رامي عاشور

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة cbc علي موقع "انستجرام"، كواليس وصور من الحلقة والتي ستحمل الكثير من المفاجآت، عن نيللى وزوجها وقصة حبها وتفاصيل حفل الزفاف، والتي ظهرت وهي ترقص وتغني برفقة هشام خلال الحلقة التي تكشف تفاصيل قصة زواج الثنائي.

وكانت النجمة نيللي كريم أكدت أنها لا تمانع في التعاون الفني مع زوجها هشام عاشور، قائلة في أحد البرامج ياريت يجمعنى بيه عمل فنى، لأنه عنده قدرات تمثيلية، فضلاً عن أنه قدم دورًا في أحد الأفلام الأمريكية من قبل، بالإضافة إلى أنه قدم دور ضابط شرطة في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

وفى سياق آخر، تواصل نيللى كريم تصوير دورها في فيلم "السرب" مع النجم أحمد السقا، ودياب وشريف منير وعمرو عبد الجليل، من إخراج أحمد نادر جلال، ومقرر عرضه الفترة المقبلة .

نيللى كريم مع مني الشاذلي

نيللى كريم وهشام عاشور في برنامج معكم

نيللى كريم وهشام عاشور ورامي عاشور في برنامج معكم