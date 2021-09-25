شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، بحفل على شاطئ البحر بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس المهرجان الكاتب الصحفى الأمير أباظة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 سبتمبر الجارى.

يشهد حفل الافتتاح أوبريت غنائيا استعراضيا تحت عنوان 125، احتفالا بمرور 125 على تاريخ أول عرض سينمائى فى مصر، من إخراج محمد مرسى، كتابة شادى محمد، أشعار شريف حمدى، ألحان وتوزيع كريم عبدالعزيز، تصميم الاستعراض محمد ميزو، البطولة بوسى الهوارى ومحمد عوض وفرقة كابتن ميزو الاستعراضية، المادة الفيلمية إسلام رضوان، مساعد مخرج محمد طسن، تصميم الإضاءة إبراهيم الفرن.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التقى مع إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة وفريق عمل المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان، ومحمد مصطفي مدير العروض.

وأبدى الشريف دعمه ودعم المحافظة للدورة الـ 37 من المهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتأكيده على حضور حفل الافتتاح الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، معلنا توفير كل الأمور اللوجستية التي يتطلبها المهرجان، مع العمل على حل كل المعوقات التي قد تظهر خلال الفعاليات وتوفير كل السبل لراحة ضيوف المهرجان البالغ عددهم 60 ضيفًا من دول البحر المتوسط.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة 5 أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

وتشهد الدورة الـ٣٧ تكريم المخرج على بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.