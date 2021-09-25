عرض خيالي.. مانشستر سيتي يريد ضم مبابي “بأي ثمن”

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قررت إدارة نادي مانشستر الإنكليزي دخول السباق للحصول على خدمات النجم الفرنسي، كليليان مبابي، وأنها تستعد لأنه تقدم له عرضا خياليا سيكون الأغلى من نوعه خلال العقد الحالي، ذكرت تقارير إخبارية.

وبحسب صحيفة “أس” الإسبانية، فإن مالكي النادي قد وجهوا تعليمات إلى، كسيكي بيغيريستين، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، للمضي قدمًا والتعاقد مع مبابي “بأي ثمن” وذلك من خلال تقديم راتب سنوي كبير جدا ومكافآت ثمينة وغيرها من الحوافز المادية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو القادم، في وقت يواصل اللاعب الشاب، البالغ من العمر 22 عاما، رفض تجديد عقده مع “العملاق الفرنسي”.

وبحسب الصحيفة المدريدية فإن مانشستر سيتي يسعى من خلال التعاقد من “الفتى الأسمر” إلى تعزيز حظوظه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا التي التي استعصى على “الفريق السماوي” رغم أنه وصوله للمباراة النهائية في الموسم الماضي وذلك قبل أن يخسرها أمام غريمه اللندني، نادي تشيلسي.

وفي الوقت الحالي، لا يزال مبابي يركز على موسمه الحالي مع باريس سان جيرمان، لاسيما بعد أن جرى اختياره كأفضل لاعب في في الدوري الفرنسي.

ولم يتبق سوى أقل من مائة يوم قبل أن يكون حراً في التفاوض والتوقيع للنادي الذي يختاره، علما أن نادي ريال مدريد لا يزال الأقرب حتى الآن للحصول على خدماته.

وكاد مبابي أن ينتقل إلى “البلانكوس” هذا الموسم بعد أن قدم العملاق المدريدي عدة عروض كبيرة لباريس سان جيرمان وصل آخرها إلى أكثر من 180 مليون يورو (210 مليون دولار تقريبا) مع مبالغ أخرى كمتغيرات، ولكن الأخير رفض على أمل أن يتمكن من إقناع نجمه بالبقاء في صفوف الفريق لخمسة مواسم أخرى.