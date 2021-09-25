“بدأت أفوق”.. نجمة “آراب غوت تالنت” ترتدي الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المطربة ياسمينا علواني متسابقة برنامج “آراب غوت تالنت”، عن ارتدائها الحجاب، وأعربت عن سعادتها باتخاذها هذا القرار.

ونشرت، عبر “تويتر”، أول صورة لها بالحجاب، وعلّقت عليها: “الحمد لله بدأنا مرحلة التحسّن، وابتدينا نفوق، كملها على خير يا رب”.

وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير مشيدين بقرارها وتمنوا أن تثبت على قرار ارتداء الحجاب.

وشاركت علواني في الموسم الرابع من برنامج المواهب “آراب غوت تالنت”، وحصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها.

وعن بدايتها الفنية، فقد كانت في سن الثانية عشرة حينما انضمت الى فريق الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية، ثم إلى الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب، لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائياً على مستوى مصر، وكانت السن المسموحة من دون استثناء هو 18 سنة.

وغنّت ياسمينا تحت إشراف المايسترو أغاني قوية، وشاركت في العديد من الحفلات في مصر، منها في دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الإسماعيلية، مركز الفنون ومسرح الجمهورية.

وحازت جوائز تكريمية عديدة من جهات حكومية رسمية، وأخرى خاصة في بعض حفلاتها، وكان المايسترو سحاب يقدّمها قبل أدائها ممتدحاً صوتها.