هل طرد جورج وسوف جمهوره من مهرجان جرش؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى مصدر مقرب من المطرب السوري جورج وسوف ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من طرد عدد كبير من الجماهير خلال حفله الغنائي بمهرجان جرش.

وأضاف المصدر أنّ ما تردد غير صحيح بالمرة، بل إن الذي حدث هو أنّ المسرح امتلأ بكل طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 7 آلاف مشاهد، وحضر كثيرون ممن لا يملكون تذاكر فتم إخراجهم بسبب اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم التشديد عليها منذ البداية.

واستقبل الجمهور الوسوف بعاصفة من التصفيق وبهتاف “أبو وديع… أبو وديع”، بعد صعوده المسرح، فحيّاهم قائلاً: “أهلاً فيكم في جرش”.

وقدّم العديد من أغانيه، منها “كلام الناس”، “طبيب جراح”، “صابر وراضي”، و”علّم قلبي الشوق”.

وعقب انتهاء الحفل، تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي الصور والكثافة الجماهيرية التي حدثت خلاله، مُؤكّدين أنّ ذلك يعني أنّه لا بد من سير الأمور بطريقة طبيعية في كل مناحي الحياة بالأردن من دون التشديد على الإجراءات الاحترازية في فعاليات من دون غيرها.