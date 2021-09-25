تامر حسني يشعل حفل كلية الآداب بجامعة الاسكندرية.. “طاقة رهيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفل كلية آداب جامعة الاسكندرية مساء أمس الجمعة، بحضور جمهور عريض من محبّيه في الإسكندرية. واحتشد الآلاف من المحبين في اليكس بارك – جولدن جويل رافعين صور “نجم الجيل” ولافتات ضخمة كتبت عليها شعارات حبّ وتقدير، تعبيرًا عن سعادتهم بمشاركته في الحفل.

اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور، وقدّم استعراضًا أكثر من رائع، ترافق مع ابهار مسرحي لا يشاهده الجمهور عادةً إلا في حفلاته الفنية، فخطف “نجم الجيل” أنفاس الحاضرين وأثار اندهاشهم بما قدّمه.

وأشعل تامر أجواء الحفل بباقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية “السينغل” التي طرحها مؤخرًا “صعبة”، والتي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

بعد الحفل نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا ومقاطع فيديو أظهرت تفاعل الجمهور معه وعلّق قائلاً: “من أجمل حفلات حياتي وكل تحياتي وشكري لشباب كلية آداب جامعة الاسكندريه.. طاقه رهيبه رهيبه رهيبه بجد استمتعت معاكم من كل قلبي و معادنا يوم الأحد ٩/٢٦ ان شاء الله في الحفله التانيه لشباب كليه تجاره جامعة إسكندرية يا ترى مين طاقته أعلى هنشووووف”.

الجدير ذكره أن تامر حسنى، طرح مؤخرًا “ريمكس” لأحدث أغنياته “صعبة” والتي صدرت منذ شهرين تقريبًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وصورها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وحققت أكثر من 55 مليون مشاهدة منذ صدورها على قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب” .