شكرا لقرائتكم شاهد.. ياسمين عبد العزيز تظهر بعد انتهاء أزمتها الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهور صعبة مرت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أزمة صحية تعرضت لها إثر جراحة أجرتها في مصر، واستدعت سفرها إلى سويسرا من أجل تلقي العلاج.

وبعد أن تجاوزت الفنانة المصرية المرحلة الحرجة، واطمأنت على صحتها بشكل كامل، عادت إلى مصر مرة أخرى لتمارس حياتها بشكل طبيعي.

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وكشفت ياسمين عبد العزيز عن صورة لها بعد انتهاء أزمتها الصحية ونجاتها منها، حيث نشرت عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها بصحبة اثنين من الأطباء الذين كانوا يعالجونها في سويسرا، بعد انتهاء مرحلة العلاج واستعدادها للمغادرة.

ووجهت ياسمين عبدالعزيز الشكر لهما، وعلقت بعدها قائلة "الحمدلله الذي شفانا وعافانا"، لتصبح هذه الصورة الأولى لها منذ أشهر، وظهرت فيها بشكل طبيعي للغاية من داخل المستشفى الذي كانت تعالج بداخله في سويسرا.

ومرت ياسمين عبدالعزيز بلحظات حرجة رأت فيها الموت، على حد تعبيرها، إثر جراحة نسائية أجرتها في مصر، إلا أن المضاعفات الخاصة بها تسببت في تفاقم الوضع الصحي.

وأمام اتهامات الأسرة للطبيب المعالج بالتقصير والإهمال، قررت الفنانة المصرية أن تسافر إلى سويسرا على متن إسعاف طائر لتلقي العلاج.

وظلت ياسمين عبدالعزيز في سويسرا لما يزيد عن شهر، حتى اطمأنت على صحتها بشكل كامل، وعادت في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى مصر وسط حفاوة الجميع بعودتها.