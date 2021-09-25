شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يحتفل بعودة ياسمين عبد العزيز من رحلة العلاج بأغنية "هلا هلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه على حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهى برفقة الأطباء المعالجين لها فى سويسرا، والتى التقطتها قبل مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر مرة أخرى فى نهاية رحلة علاجها الطويلة، وجاءت إعادة نشر الصورة عبر حساب العوضى، احتفالًا بعودة زوجته إلى القاهرة بحالة صحية جيدة.

وأرفق العوضى الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بأغنية "هلا هلا" للفنان عمرو دياب، والتي تبدأ أولى كلماتها: "حمد الله ع السلامة.. هلا هلا ..اشتقنا ليكم ياما ..هلاهلا".



ياسمين عبد العزيز

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة مؤخرا وذلك بعد استقرار حالتها الصحية، حيث سافرت لتلقى العلاج هناك قبل قرابة الشهر، وذهب إليها زوجها الفنان أحمد العوضى، وذلك قبل عودتها الليلة إلى مطار القاهرة بعد تعافيها تماماً من الأزمة الصحية التى تعرضت لها.

وكانت ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولى متجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف فى وقت سابق من الشهر الماضى، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضي.

وكان النجم أحمد العوضي شارك متابعيه فى وقت سابق من الشهر الجارى بفيديو يبدو فيه أنه يستمتع بعطلة مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية، ونشر أحمد العوضي الفيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو يصور أحد الفنانين وهو يعزف الموسيقى في شوارع مدينة جينيف في سويسرا.

وانهالت التعليقات فور نشر النجم أحمد العوضي الفيديو للاطمئنان على حالة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع التمنيات والدعاء بعودتها سالمة بعد سفرها إلى سويسرا للمتابعة الطبية.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد طمأنت جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكانت تلك هى المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعى، ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".