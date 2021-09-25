شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلواني مطربة "آراب جوت تالنت" ترتدى الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني ، ارتدائها الحجاب، ونشرت صورة لها بالحجاب عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

ياسمينا العلواني بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "اراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر ان آخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.



ياسمين علواني ياسمين علواني