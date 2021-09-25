شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الحكاية.. 4 أغان قدمتها المطربة الشعبية بوسى بعنوان "الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل شخص تميمة حظ في حياته يتفاءل بها ويعتبرها وش السعد عليه، وهو الحال على عدد من الفنانين، سواء من خلال فيلم سينمائى أو مسلسل تليفزيونى للممثل أو أغنية بالنسبة لمطرب من خلال كلمات أغنية تتعلق في أذهان المستمعين، وهو الحال للمطربة الشعبية بوسى، التي كانت بدايتها مع أغنية "آه يا دنيا" والتي كانت بمثابة شهرتها الواسعة في الطرب الشعبى وكانت وش السعد عليها خاصة أنها قدمت الكثير من الأغانى التي حققت نجاحًا كبيرًا كما أنها شاركت في الكثير من الأفلام السينمائية سواء بالغناء أو التمثيل.





ويبدو أن المطربة الشعبية بوسى قررت بين الوقت والآخر أن تقدم أغنية تحتوى عنوانها وكلماته على "الدنيا"، فهى قدمت خلال مشوارها الغنائى حتى الآن 4 أغنيات تحتوى على هذه الكلمة والتى كانت بدايتها كما قلنا بـ "آه يا دنيا" والتي قدمتها ضمن أحداث فيلم "الألماني" والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع رفيق عاكف.





وقدمت المطربة بوسى بعد 3 أعوام أغنية تحمل اسم "دنيا فوتوشوب" والتي قدمتها في تتر مسلسل "يا أنا يا انتى" للنجمتين فيفى عبده وسمية الخشاب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وحقق نجاح جديد يضاف إلى مشوارها الغنائى





وتعرضت المطربة بوسى للعديد من المشاكل في خلال الـ 5 سنوات الأخير ما بين أزمات مع طليقها أو مع والدها، ورغم أنها قدمت بعض الأغنيات خلال هذه المدة، ولكنها عادت بشكل أكبر في عام 2020 بعد طرحها لأغنية "أنا الدنيا" والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل، ومكس وماستر هانى محروس.





وأخيرًا طرحت المطربة بوسى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل، ومكس وماستر هانى محروس.