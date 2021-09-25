شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أمور متشابهة بين فيلم توم هانكس الجديد ورائعة ويل سميث i am legend والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم طرح البرومو الرسمي لفيلم Finch الذي يقوم ببطولته النجم توم هانكس، حتى ذكر الكثيرون بما قدمه ويل سميث قبل 14 عامًا، وتحديدًا عام 2007 من خلال بطولة فيلم I Am Legend، حيث ربط كثيرون بين الفيلمين لما بهما من أوجه شبه نسلط عليها الضوء خلال السطور التالية.

البقاء وحيدًا بعد نهاية العالم والاحتفاظ بالأمل

مثلما ظهر في البرومو فإن توم هانكس بدا وحيدًا عقب نهاية العالم، ليظل يسلى نفسى ما بين مكتبته وقراءة الكتب، ومشاهدة الأفلام بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأمل، فمثلما كان ويل سميث يحاول اختراع مصل لعلاج الفيروس الذى ضرب البشرية، فإن هانكس بدا يحاول اختراع روبوت يساعده على النجاة.



هانكس

ملازمة الكلب له

خلال فيلم I Am Legend كان المتبقى الوحيد مع ويل سميث هو كلبه، وهو الأمر الذى ظهر جلياً خلال برومو فيلم توم هانكس مع بقاءه بصحبة كلبه بعدما ظهر خلال لقطات البرومو وهو بجانبه.



توم هانكس والكلب



ويل سميث والكلب

الاثنين مخترعين

رغم اختلاف كيفية محاولة النجاة مما هو حاصل إلا أن الثنائى كانا من العلماء، فكان ويل سميث عالم في كيفية مواجهة الأوبئة ويحاول اختراع المصل، وهو الأمر المتكرر مع هانكس بعدما نجح باختراع الروبوت.