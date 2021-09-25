قائمة أفلام اليونان ضيف شرف مهرجان الإسكندرية السينمائي بالدورة 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تُشارك دولة اليونان كـ "ضيف شرف" بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37 التي تُقام هذا العام، بـ 5 أفلام.

وتضم قائمة أفلام ضيف الشرف اليونان: "دانيال ١٦ "، "افتيخيا"، "ماركوس"، "لا يزال نهرا"، و"الاستجواب".

- فيلم"دانيال 16" بطولة نيكولاس كيسكر، ألكسندر لياكوبولوس بوخهولز، فاسيليس كوكالاني، مارلين كامينسكي، كوستيس كاليفريتاكيس، ومن إخراج ديميتريس كوتسياباساكوس.

الفيلم تدور أحداث حول دانيال، مراهق ألماني، أُرسل إلى اليونان، في مجتمع مذنب للأحداث، لتأدية حكمه، هناك في قرية مهجورة في منطقة نهر إيفروس، بالقرب من الحدود مع تركيا، يشعر بمشاعر غير مسبوقة وعليه أن يحل معضلات صعبة، قراره النهائي سيفاجئ الجميع.



- فيلم "افتيخيا" بطولة كاريوفيليا كارابيتي، كاتيا جوليوني، بيجماليون داداكاريديس، ثانوس توكاكيس، دينا ميهايليدو، بافلوس أوركوبولوس، إيفاجيليا سيريوبولو، ليلى باكليسي، أندرياس كونستانتينو، إيفجينيا سامارا، ومن إخراج أنجيلوس فرانتزيس.

الفيلم تدور أحداثه حول سيرة ذاتية عن حياة أعظم مؤلف أغاني في اليونان، افتيخيا باباجيانوبولو (1893-1972).

- فيلم "ماركوس" بطولة فاسيليكي تروفكو وديمتريس ميستاكيديس، ومن إخراج نيكوس سكارينتزوس.

ملخص الفيلم: يسافر الموسيقيون المعاصرون في بحر إيجه تكريمًا لريتيس ماركوس فامفاكاريس، يبرز الملحنون وعلماء الموسيقى والفنانون من جميع أنحاء العالم تراثه الموسيقي المهم في القرن الحادي والعشرين، إنه فيلم وثائقي حول تأثير ماركوس في الموسيقيين المعاصرين في أوروبا.

- فيلم "لا يزال نهرا" بطولة كاتيا غوليوني، أندرياس كونستانتينو، إندرا بوركوفسكا، جوريس بارتكيفيس، إيفارس بوغا، غونا زاريتا، كاترين، باسترناكا، ومن إخراج أنجيلوس فرانتزيس.

ملخص الفيلم: صُدمت "آنا" و"بيتروس"، وهما زوجان يونانيان انتقلا مؤخرًا إلى مدينة صناعية في سيبيريا بسبب عمل بيتروس ، لاكتشاف أن "آنا" حامل بدون جماع مسبق.

- فيلم "الاستجواب" بطولة بينولوبي تسيليكا، جيورجوس كينتروس، ماريا كاتساندري، تيمس بانو، ومن إخراج بانايوتيس.

ملخص الفيلم: "مارينا".. فنانة أداء تستخدم التعذيب الذاتي كشكل فني. عندما تخلى عنها صديقها مرة أخرى، أدركت أن علاقتها مع والدها تسمم سلوكها وتثبط عزيمتها مع أي شخص يحاول أن يحبها، تجربة مارينا للفن هي عبارة عن جرح عميق وهو نفسه ما فعله التاريخ على جسد والدها، قررت البحث عن ماضيها وكذلك البحث عن جلاد والدها وتجمعهم معًا، عندما يلتقي الجلاد والمُعذَب معًا يتوصلان إلى تفاهم في صمت، لكن الكشف عن الماضي سيلحق ضررًا خطيرًا بعلاقة الأب والإبنة المنكوبة بالفعل.

وينطلق غدا السبت 25 سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

كما تشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.