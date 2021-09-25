شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان جرش 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لإحياء ليلة غنائية ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، بدولة الأردن، والتي انطلقت فعالياته من 22 سبتمبر الى 2 من شهر أكتوبر المقبل، وتحيى ديان كرزون حفلها بالمهرجان يوم الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر الجارى.

ورزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة.

وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر الماضى، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.

يذكر أن أخر أغنيات المطربة الأردنية ديانا كرزون، بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على وقع الفيديوهات "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".