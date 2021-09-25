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"الحلم العربي".. أحمد مالك وهند صبري وسيد رجب في بودابست (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد مالك، صورا تجمعه بالنجوم، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، في العاصمة المجرية بودابست.

وعلّق مالك على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الحلم العربي في قلب بودابست".

وعلّقت الفنانة هند صبري على الصور، قائلة: "ده حلمنا طول عمرنا"، كما علّقت الفنانة زينب غريب: "خدوني معاكم".

ويتعاون الرباعي أحمد مالك، هند صبري، سيد رجب، وعلي قاسم، في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد مراد، وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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