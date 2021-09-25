"الحلم العربي".. أحمد مالك وهند صبري وسيد رجب في بودابست (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد مالك، صورا تجمعه بالنجوم، هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، في العاصمة المجرية بودابست.

وعلّق مالك على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الحلم العربي في قلب بودابست".

وعلّقت الفنانة هند صبري على الصور، قائلة: "ده حلمنا طول عمرنا"، كما علّقت الفنانة زينب غريب: "خدوني معاكم".

ويتعاون الرباعي أحمد مالك، هند صبري، سيد رجب، وعلي قاسم، في فيلم "كيرة والجن" مع النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد مراد، وﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد.