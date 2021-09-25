6 تكريمات في مئوية مبدعين راحلين بختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام، عن 6 تكريمات مئوية لمبدعين راحلين، سيتم الاحتفال بهم في حفل الختام المقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة تكريمات المئويات في حفل الختام: "الاحتفال بمئوية المخرج الكبير عاطف، الاحتفال بمئوية الفنان الكبير كمال الشناوي، الاحتفال بمئوية الفنانة الكبيرة مديحة يسري، الاحتفال بمئوية الفنان الكبير محمد رضا، الاحتفال بمئوية المنتج الكبير رمسيس نجيب، الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة".

ويقام غدا السبت 25 سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام.

ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

كما تشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.