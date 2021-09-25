سوزان نجم الدين غاضبة وتلجأ للقضاء لملاحقة مطلقي شائعة زواجها ومرضها.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن غضبها من الشائعات التي طالتها مؤخرا مؤكدة أنها تحاول الوصول إلى مروّجي شائعات زواجها من حارسها الشحصي وتعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها للمستشفى، ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاههم.

وقالت نجم الدين في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” إنها سألت محاميها الخاص عن إمكانية الوصول الى مروجي هذه الشائعات، مضيفة أنها كانت تعتزم عدم الرد على شائعة زواجها، ولكنها فوجئت بانتشارها على نطاق واسع.

وقبل أيام قليلة علقت سوزان نجم الدين على شائعات زواجها من مرافقها الشخصي ضمن حفل صغير أقيم في دبي، بعد أقل من عام على وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

ونفت نجم الدين من خلال “ستوري” حسابها الرسمي على إنستغرام، هذه الأخبار المتداولة جملةً وتفصيلاً، مؤكدة بأنه ليس لها أي أساس من الصحة.

وكانت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صورة قديمة للفنانة السورية تظهرها مع شاب طويل البنية، مؤكدين أنه زوجها الجديد، قائلين: “أنباء عن زواج الفنانة سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي”.