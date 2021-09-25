إيلون ماسك يعلن انفصاله عن المغنية الكندية غرايمز

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انفصاله عن المغنية الكندية غرايمز بعد علاقة دامت 3 سنوات.



وقال ماسك، حسبما نقل موقع «اليوم السابع» عن شبكة «بي بي سي» البريطانية، إنهما لا يزالان يلتقيان كثيراً وتربطهما علاقة جيدة، لكن العمل يتسبب دائماً في تباعدهما فترات طويلة.

وأضاف: «عملي مع سبيس إكس وتسلا يتطلب وجودي في تكساس بشكل أساسي أو السفر إلى الخارج، وعملها مركز في لوس أنجلوس».

ولم تعلِّق غرايمز، واسمها الحقيقي كلير إليس بوشيه، بعد على انفصالها عن ماسك.

يُذكر أن ماسك سبق له الزواج بالكاتبة الكندية جوستين ويلسون، والممثلة البريطانية تالولاه رايلي.