شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل الدراما والإثارة الجديد Skymed والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على فريق ممثلي مسلسل الدراما الجديد Skymed، الذى سيتكون من ناتاشا كاليس وآيس وناجيوون ومورجان هولمستروم وبرانيت أكيلا وتوماس إلمز، ومرسيدس موريس، وخيون كلارك، وريبيكا كوان، وبرايدن كلارك، وآرون أشمور.



Skymed

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، يستعد القائمين على العمل بدء التصوير في مانيتوبا وأونتاريو، ومن المقرر طرح مسلسل Skymed الجديد خلال العام المقبل 2022، دون الكشف على موعد محدد.

يدور مسلسل Skymed حول مسألة الحياة والموت والدراما على ارتفاع 20000 قدم حيث ينسج مسلسل Skymed الرحلات الشخصية المكثفة، وعمليات إنقاذ طبية عالية الخطورة، بينما تتابع انتصارات ومحن الممرضات والطيارين الناشئين الذين يقودون طائرات الإسعاف في شمال كندا النائية، ولا يوجد من يساعدهم، وبالتالي هذا يتطلب منهم عدم الاعتماد على أحد سوى بعضهم البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".